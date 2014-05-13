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مقتل وإصابة أربعة عناصر شرطة في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب بغداد

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مقتل وإصابة أربعة عناصر شرطة في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب بغداد مقتل وإصابة أربعة عناصر شرطة في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب بغداد

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء ، بأن أربعة من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوبي العاصمة بغداد.
> وقال المصدر ، إن عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم الثلاثاء مستهدفة دورية للشرطة لدى مرورها على طريق عام في قرية هور رجب التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد مما أسفر عن مقتل احد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية.
> وأضاف المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي، فيما شنت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذي التفجير.
> وشهدت بغداد اليوم سلسلة انفجارات بسيارت مفخخة ضربت مناطق متفرقة من العاصمة مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم عناصر امن .

أ ش أ

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