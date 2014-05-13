بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية

تفقد اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية عدد من اللجان الامتحانية وذلك للاطمئنان على سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 22 الف تليمذ وتلميذة فى عدد 336 لجنة فيما يبلغ عدد طلاب المرحلة الاعدادية 17256 فى عدد 128 لجنة بدء المحافظ جولتة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية واطممأن من الطلاب على مستوى امتحان مادة الرياضيات ثم التفى بعدد من اولياء الامور خارج المدرسة اكد لهم انة يقف فى مصلحة الطلاب وانة اعطى تعليمات بضرورة ان تكون الامتحانات من المنهج المقرر والذى تم تدرسية بالفعل بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم مشيدا بطلاب الاسماعيلية والزامهم والذى بدا فى انعدام نسبة الغياب بشكل ملحوظ.

ثم زار لجنة مدرسة الفاروق عمر الاعدادية بنين واستمع الى شكوى الطلاب من جزء بالسؤال السادس فى مادة اللغة الانجليزية وطالب من الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة مراجعة السئوال وتشكيل لجنة برئاستة لبحث شكوى الطلاب.

ثم توجة المحافظ بعدها الى مدرستى صفية زغول الاعدادية بنات ومدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات واشاد بمستوى الطالبات العلمى حيث ابدت الطالبات رضاهن عن مستوى الامتحانات بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص فيما استفسر البعض عن اجزاء فى امتحان مادة الجبر وكلف وكيل وزارة التعليم صبحى مكى موجة عام مادة الرياضيات بمتابعة شكوى الطلاب والتى تبين انها فردية.

واشاد القصاص بانتظام الامتحانات وبالانضباط مؤكدا انة حريص على ان يحصل كل طالب على حقة حتى انة طالب من مسئولى اللجان اضافة.

الوقت الذى استغرقتة الزيارة لصالح الطلاب رافق محافظ الاسماعيلية فى جولتة الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية.