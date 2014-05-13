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صحيفة - ميلان يفاوض سباليتي لتدريب الفريق

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صحيفة - ميلان يفاوض سباليتي لتدريب الفريق صحيفة - ميلان يفاوض سباليتي لتدريب الفريق

أكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن الإيطالي لوتشانو سباليتي قريب من تدريب نادي ميلان بديلا لكلارنس سيدورف.

وفشل سيدورف الذى تولي قيادة ميلان في يناير الماضي بنسبة كبيرة في حجز مكانا للفريق في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، مما يقرب من رحيل الهولندي عن تدريب الفريق.

وحسبما أشارت لاجازيتا فأن اتصال قد حدث بين أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان مع سباليتي هذا الأسبوع، من أجل أن يتولي قيادة الروسونيري بداية من الموسم المقبل.

ومن جانب أخر نفى مسؤلو ميلان الإشاعات التي ترددت عن ارتباط إسم كونتي مدرب يوفنتوس الحالي، بتدريب الفريق، بعد أقاويل كثيرة عن رحيل كونتي عن السيدة العجوز.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 54 نقطة، ليبتعد بشكل كبير عن الوصول إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل مع تبقي لقاء وحيد في الدوري.

وحل فيلاس بواس بديلا لسباليتي في تدريب نادي زينيت سان بيترسبورج الروسي في شهر مارس الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الروسي.

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