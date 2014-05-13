أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مسئول أممي : جهود مكثفة للقبض على زعيم جيش الرب

Google+ Print
مسئول أممي : جهود مكثفة للقبض على زعيم جيش الرب مسئول أممي : جهود مكثفة للقبض على زعيم جيش الرب

ارشيفية

صرح الممثل الخاص للأمم المتحدة بأفريقيا الوسطى أبو موسى بأن قوات الامن الأفريقية تكثف جهودها من أجل القبض على زعيم جيش الرب جوزيف كوني .
> ونقلت “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء عن أبو موسي -في أعقاب جلسة احاطة بمجلس الأمن قوله- إنه يعتقد أن الإيقاع بكوني سيتحقق قريبا نظرا للطريقة التي اتباعها في البحث عنه، معربا عن أمله في أن يتم ضبطه في أسرع وقت ممكن .
> يذكر أن مجلس الأمن قد أعرب في جلسة عقدت أمس الأثنين عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في أفريقيا الوسطي ، داعيا بلدان المنطقة إلى مزيد من التعاون مع فرقة العمل الإقليمية لإنهاء خطر (جيش الرب) ، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إفلات أعضاء جيش الرب من العقاب .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا