مسئول أممي : جهود مكثفة للقبض على زعيم جيش الرب

صرح الممثل الخاص للأمم المتحدة بأفريقيا الوسطى أبو موسى بأن قوات الامن الأفريقية تكثف جهودها من أجل القبض على زعيم جيش الرب جوزيف كوني .

> ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء عن أبو موسي -في أعقاب جلسة احاطة بمجلس الأمن قوله- إنه يعتقد أن الإيقاع بكوني سيتحقق قريبا نظرا للطريقة التي اتباعها في البحث عنه، معربا عن أمله في أن يتم ضبطه في أسرع وقت ممكن .

> يذكر أن مجلس الأمن قد أعرب في جلسة عقدت أمس الأثنين عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في أفريقيا الوسطي ، داعيا بلدان المنطقة إلى مزيد من التعاون مع فرقة العمل الإقليمية لإنهاء خطر (جيش الرب) ، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إفلات أعضاء جيش الرب من العقاب .

أ ش أ