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زفاف جماعى لـ 150 عريس وعروسة و75 ألف للعرسان من جمعية خيرية بكفر الشيخ

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زفاف جماعى لـ 150 عريس وعروسة و75 ألف للعرسان من جمعية خيرية بكفر الشيخ زفاف جماعى لـ 150 عريس وعروسة و75 ألف للعرسان من جمعية خيرية بكفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

أقامت جمعية نهر الخير بكفر الشيخ ، تحت رعاية المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ ، بالتعاون مع المحافظة وبعض رجال الأعمال والشركات الخاصة حفل زفاف جماعى لـ150 عريس وعروسة من ابناء محافظة كفرالشيخ ومن ذوى الأحتياجات الخاصة والغير القادرات بقاعة الف ليلة وليلة بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.. حيث قامت جمعية الرعاية الاجتماعية والدينية بالأزهر الشريف بكفرالشيخ بتجهيز متطلبات حفل الزفاف الجماعى لـ150 عريس وعروسة وتزويدهم بمتطلبات عش الزوجية من أثاث وخلافه.

كما ساهمت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة فى هذه الاحتفالية بتقديم الدعم المناسب لهؤلاء الشباب من منطلق حرص القوات المسلحة على خدمة شعب فى مختلف المجالات.

وتضمن الحفل تجميع العرائس وإعداد موكب زفاف جماعى لهم بالمزمار البلدى وفرق الموسيقى والغناء وفرق الفنون والآلات الشعبية بمديرية الثقافة بكفرالشيخ طاف شوارع المدينة حتى مقر الحفل الذى تضمن عشاء جماعى وقدمت العديد من الفقرات الفنية والغنائية.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل يقام كل عام تحت رعاية المحافظ حيث تم توسيع دائرة الأستفادة من المساعدات التى تقدمها المحافظة وأجهزتها المختلفة و المتبرعين والرعاة لهذا الحفل الخيرى لكى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الشباب المقبلون على الزواج الذين يحتاجون الى المساعدة فى اتمام الزواج لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

وفى نهاية الحفل قام المحافظ باهداء كل عريس وعروسة مبلغ 1000 جنيه لبدء حياتهم الزوجية وتوزيع اثاث عش الزوجية والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية.

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