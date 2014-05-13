تقارير – ديفيد لويز يوافق علي الانضمام لبرشلونة

كشفت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء أن ديفيد لويز قلب دفاع نادي تشيلسي وافق علي الانضمام إلي برشلونة بداية من الموسم المقبل.

لويز الذي إنضم لتشيلسي بصفقة قدرها 17 مليون إسترليني من بنفيكا إلى جانب رحيل نيمانيا ماتيتش إلي النسور البرتغالية كجزء من الصفقة، يتبقى على عقده 3 سنوات في ستامفورد بريدج.

وحسبما أشارت شبكة ESPN فأن البرازيلي الدولي يُفضل الانتقال إلى برشلونة وليس باريس سان جيرمان، وأنه وافق بالفعل على الانضمام بصفقة قد تصل إلى 30 مليون إسترليني.

ومن جانبها أوضحت صحيفة تايمز البريطانية أن لويز سينضم لبرشلونة عقب نهاية كأس العالم.

ويسعي برشلونة لجلب لويز لتعزيز خط دفاع الفريق الكتالوني بعد إعلان كابتن الفريق كارلوس بويول اعتزال اللعب نهاية الموسم الجاري.