بالفيديو:كيف تحضّرين أم علي؟

المقادير:

- ليتر واحد من الحليب السائل المحلّى

- نصف ليتر من الكريما الحيواني

- 3 علب من القشطة المعلّبة

- 350 غرام من السكر

- حبّات من الكرواسان السادة

- ربع كوب من جوز الهند الناعم

- ربع كوب من الفستق الحلبي المفروم

- ربع كوب من اللوز المحمّص

طريقة التحضير:

1- في إناء نسكب الحليب السائل المحلّى ومن ثم نضيف إليه الكريما الحيواني، ومن ثم القشطة المعلّبة.

2- في طبق للتقديم خاص بالفرن، نسكب نصف كمية جوز الهند الناعم واللوز والفستق الحلبي المفروم.

3- تضاف حبّات الكرواسان ومن ثم مزيج الحليب حتى يتشرّبه الكرواسان.

4- تضاف كمية جوز الهند الناعم والفستق الحلبي المفروم واللوز المحمّص، ومن ثم طبقة أخرى من الكرواسان.

5- يضاف فوق الكرواسان مزيج الحليب للمرة الأخيرة، ومن ثم تسكب طبقة من الكريما.

6- يدخل الطبق الى الفرن حتى نحصل على اللون الأشقر.

7- يقدّم الطبق بارداً أو ساخناً حسب الرغبة.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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