بالفيديو:كيف تحضّرين أم علي؟

الثلاثاء 13-05-2014 14:11
المقادير:
- ليتر واحد من الحليب السائل المحلّى
- نصف ليتر من الكريما الحيواني
- 3 علب من القشطة المعلّبة
- 350 غرام من السكر
- حبّات من الكرواسان السادة
- ربع كوب من جوز الهند الناعم
- ربع كوب من الفستق الحلبي المفروم
- ربع كوب من اللوز المحمّص
طريقة التحضير:
1- في إناء نسكب الحليب السائل المحلّى ومن ثم نضيف إليه الكريما الحيواني، ومن ثم القشطة المعلّبة.
2- في طبق للتقديم خاص بالفرن، نسكب نصف كمية جوز الهند الناعم واللوز والفستق الحلبي المفروم.
3- تضاف حبّات الكرواسان ومن ثم مزيج الحليب حتى يتشرّبه الكرواسان.
4- تضاف كمية جوز الهند الناعم والفستق الحلبي المفروم واللوز المحمّص، ومن ثم طبقة أخرى من الكرواسان.
5- يضاف فوق الكرواسان مزيج الحليب للمرة الأخيرة، ومن ثم تسكب طبقة من الكريما.
6- يدخل الطبق الى الفرن حتى نحصل على اللون الأشقر.
7- يقدّم الطبق بارداً أو ساخناً حسب الرغبة.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).
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