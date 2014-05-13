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بالصور.. 8 سيارات لحوم بلدية بالقاهرة والجيزة بسعر 45 جنيها للكيلو

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملتها القومية لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين والمستهلكين، وخاصة محدودى الدخل منهم، حيث قامت بطرح كميات من اللحوم البلدية، من إنتاج مزارعها بسعر يصل إلى 45 جنيها للكيلو الواحد.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتخفيف على المواطنين، وتوفير المستلزمات الغذائية لهم بأسعار مخفضة، أقل من السوق المحلى، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.

وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الثلاثاءـ، إن تلك الحملة تستهدف المناطق الشعبية والتى أغلب سكانها من محدودى الدخل، كخطوة لرفع العبء عن كاهلهم والتيسير عليهم وضبط الأسواق، وكذلك توفير اللحوم البلدية من إنتاج مزارعها، والتى يشرف عليها متخصصون فى الزراعة والطب البيطرى والإنتاج الحيوانى.

وأضاف، أبو حديد أنه تم الدفع بعدد 8 سيارات كمنافذ متنقلة محملة باللحوم الحمراء البلدية، تم تسييرها بمناطق ميدان الجيزة وبولاق الدكرور، وإمبابة والمطرية والزاوية الحمراء وميدان العباسية وشبرا، ذلك فضلاً عن منافذها الثابتة بمناطق الدقى والهرم.

وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة وبرنامج زمنى لطرح اللحوم بالمحافظات المختلفة، خاصة القرى فى محافظات بالصعيد وبحرى، بأسعار مخفضة تنافس السوق المحلى، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، والتى سيتم إطلاقها، بمعدل محافظة على الأكثر كل يوم.

وأكد وزير الزراعة، أن حريصة على محاربة الغلاء وضبط الأسواق والأسعار بها، لكافة المنتجات والسلع، والخضر والبقوليات عن طريق عرضها بمنافذها طوال العام، وأنه سيتم ذبح عجول تسمين كل يوم لتوزيعها على تلك المنافذ بالمحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن هناك خطة تم وضعها لزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.

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