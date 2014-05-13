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بالصور .. فوز 337 حاج في قرعة الحج بأسيوط‎

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بالصور .. فوز 337 حاج في قرعة الحج بأسيوط‎ بالصور .. فوز 337 حاج في قرعة الحج بأسيوط‎

قرعة الحج في أسيوط

أعلنت مديرية أمن أسيوط نتيجة القرعة العلنية لاختيار الحجاج والتي أجريت بمقر نادى ضباط الشرطة.

أسفرت القرعة عن فوز 337 حاج من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 8463 ، وذلك فى حضور اللواء طارق نصر مدير امن أسيوط وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

تم اختيار الفائزين بمعرفة أجهزة الحاسب الالي المرتبطة بوزارة الداخلية مع مديرية أمن أسيوط حيث أسفرت النتيجة عن اختيار 33 بدائرة قسم اول أسيوط و 40 بقسم ثان اسيوط و37 حاج بمركز اسيوط 11 حاج بابنوب و8 بمركز ابوتيج و4 بمركز البداري و3 بمركز ساحل سليم و4 بالغنايم و 16 بمركز القوصية و 32 بمركز ديروط و3 بمركز صدفا و 41 بمركز منفلوط و14 بمركز الفتح و 4 بقسم ابوتيج اضافة الي اختيار 61 من الحجاج المؤجلين من العام الماضي و2 من كبار السن.

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