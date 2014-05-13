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منح 36 درجة علمية بعدد من كليات جامعة أسيوط‎

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منح 36 درجة علمية بعدد من كليات جامعة أسيوط‎ منح 36 درجة علمية بعدد من كليات جامعة أسيوط‎

جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة والمنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة، على منح 36 درجة علمية بمختلف كليات الجامعة ، بواقع 20 درجة دكتوراه و 16 درجة ماجستير.

وقال الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن درجات الدكتوراة الممنوحة تضمنت 6 درجات فى كلية الطب و3 درجات فى كليتى العلوم والحقوق ، ودرجتين بكليات الزراعة والطب البيطرى والآداب والخدمة الإجتماعية .

كما تم منح درجات الماجستير4 درجات بكليتى التربية الرياضية والآداب و3 درجات بكلية الزراعة ودرجتين بكلية الصيدلة ودرجة واحدة بكليات العلوم والخدمة الإجتماعية والتربية.

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