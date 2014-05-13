حجز دعوى تطالب بتغيير وظيفة السيسي في بطاقة الرقم القومي لجلسة 20 مايو

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى تطالب بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأحوال المدنية، بتغيير وظيفة المشير عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، في بطاقة الرقم القومي وذلك لجلسة 20 مايو للحكم.

وقال حامد صديق، المحامى، في دعواه التي حملت رقم 1006 لسنة 2014 “مستعجل القاهرة”، إن الصفة الوظيفية للسيسي في بطاقة الرقم القومى “قائد عام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى سابقا”، وتعنى أن الصفة الأولى مازالت سارية وهى القائد العام للقوات المسلحة، بينما سابقًا تعود إلى منصب وزير الإنتاج الحربى.