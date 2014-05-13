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الاستخبارات السودانية “يقاضي” الصادق المهدي

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الاستخبارات السودانية “يقاضي” الصادق المهدي الاستخبارات السودانية “يقاضي” الصادق المهدي

صادق المهدي

أعلن جهاز الاستخبارات في السودان أنه أقام دعوى قضائية ضد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي لساءته للجهاز.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات والأمن العام السوداني أن الجهاز أقام دعواه ضد المهدي بسبب تصريحات أدلى بها الأخير في مؤتمر صحفي مؤخرا وتناولت قوة التدخل السريع التابعة للجهاز.

واتهم المهدي في تصريحاته هذه الوحدة بارتكاب أعمال سلب ونهب واغتصاب وبأنها تحوي ضمن صفوفها “عناصر غير سودانية” على حد زعمه.

وأكد مسؤولو الاستخبارات في دعواهم القضائية أن المهدي نشر “أخبارا كاذبة ومعلومات غير صحيحة” عن الوحدة.

من ناحيته، نفى المهدي من خلال بيان أصدره مكتبه أن يكون تلقى أي استدعاء رسمي من المحكمة للمثول أمامها.

وتأتي هذه الدعوى في ظل مباحثات يخوضها حزب الأمة وأحزاب معارضة أخرى مع نظام الرئيس عمر البشير تحت عنوان “الحوار الوطني” والذي من المتوقع أن يسفر عن تشكيل حكومة ائتلافية.

 

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