The Amazing Spider-Man 2 صامد في القمة

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول الفيلم الفرنسي Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? حيث حصد 10 مليون دولار، وتراجع فيلم The Other Woman الى المرتبة الرابعة مع 13.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Rio 2 الى المرتبة الثالثة مع 14.1 مليون دولار. ودخل فيلم Neighbors مباشرة في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 34.4 مليون دولار. وحافظ فيلم The Amazing Spider-Man 2 على المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي حيث جمع 69.5 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Captain America: The Winter Soldier الى المرتبة الخامسة مع 5.7 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Heaven is for Real من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 7.4 مليون دولار، كما تراجع فيلم The Other Woman الى المرتبة الثالثة حيث حصد 9.6 مليون دولار. وتراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 الى المرتبة الثانية مع 35.5 مليون دولار ودخل فيلم Neighbors مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 49 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم The Grand Budapest Hotel الى المرتبة الخامسة مع 2203 مشاهد، وتراجع فيلم Walk of Shame الى المرتبة الرابعة مع 2648 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم The Other Woman الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5341 شخص ودخل فيلم Bad Neighbours مباشرة في المرتبة الثانية مع 8389 مشاهد وبقي فيلم The Amazing Spider-Man 2 للأسبوع الثاني على التوالي في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 12935 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم "جيران السعد" حيث حصد 218 ألف جنيه، وتقدم فيلم The Other Woman الى المرتبة الرابعة مع 256 ألف جنيه وتراجع فيلم "مراتي وزوجتي" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 770 ألف جنيه ودخل فيلم The Amazing Spider-Man 2 مباشرة في المرتبة الثانية مع 889 آلف جنيه وبقي فيلم "سالم أبو أخته" في المرتبة الأولى بعد أن حصد 923 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Rio 2 الى المرتبة الخامسة مع 10065 مشاهد، وتراجع فيلم The Other Woman من المرتبة الثالثة الى الرابعة بعد أن شاهده 10173 شخص، ودخل فيلم Walk of Shame مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 12515 شخص، ودخل أيضاً فيلمNinja: Shadow of a Tear في المرتبة الثانية مع 32793 مشاهد وبقي فيلم The Amazing Spider-Man 2 في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 86624 شخص.