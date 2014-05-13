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سيلينا غوميز نسخة مصغّرة عن والدتها

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سيلينا غوميز نسخة مصغّرة عن والدتها سيلينا غوميز نسخة مصغّرة عن والدتها

الثلاثاء 13-05-2014 14:43

بمناسبة عيد الأم، الذي يحتفل فيه الغرب في هذا الشهر، نشرت النجمة Selena Gomez صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بوالدتها.
وتظهر Selena في الصورة، التي تعود إلى التسعينات، طفلة برفقة والدتها، حيث نعتقد للوهلة الأولى أن Selena هي التي تحمل طفلة لشدّة التشابه بينهما.
واللافت في الصورة صغر عمر والدتها، التي أنجبتها في عمر الـ16.
وقد أرفقت النجمة الصورة بتعليق، كتبت فيه: "لا يمكنني التعبير عن أيّ نوع من النساء هي، ولكن كلّ ما يمكنني قوله هو أنها غيّرت حياتي كلياً. عيد أمّ سعيد. أحبّك يا أمي".
يُذكر أن Selena Gomez كانت قد تخلّت مؤخّراً عن والدتها وزوجها، اللذين كانا يديران أعمالها منذ طفولتها.

 

 

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