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كايت ميدلتون وراء انفصال الأمير هاري عن حبيبته

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كايت ميدلتون وراء انفصال الأمير هاري عن حبيبته كايت ميدلتون وراء انفصال الأمير هاري عن حبيبته

الثلاثاء 13-05-2014 14:02

ربما تكون غيرة أو نصيحة حقيقية! لكن ما هو أكيد أنّ الدوقة Kate Middleton كانت سبباً أساسياً في انفصال الأميرHarry عن حبيبته Cressida Bonas.
فقد ذكر مصدر مقرّب من العائلة أنّ مكالمة هاتفية مطوّلة جرت بين Kate وCressida ، أخبرت خلالها الدوقة المرأة المتوقّع أن تُصبح "سلفتها" عن بعض المعلومات الخاصّة بكيفيّة العيش كأميرة، وبالضغط الذي ستتعرّض له نتيجة ذلك.
ولم تكتفِ Kate بالحديث العادي، بل نصحتها بالابتعاد عن الأمير Harry والحصول على الوقت الكافي خارج العلاقة، كي تحدّد ماذا تريد فعلاً، كما فعلت هي بنفسها مع زوجها ووالد طفلها، الأمير William عام 2007.
وأضاف المصدر أنّ Kate أكّدت لـ Cressida أنها استفادت كثيراً من الوقت الذي أمضته بعيداً عن الأمير William، وأنّ هذا الأمر سيكون ملائماً لها ولـ Harry أيضاً.
يُذكر أنّ الأمير Harry وحبيبته Cressida Bonas قد انفصلا منذ حوالى أسبوعين، بعد علاقة بدأت في صيف 2012، وكانت علاقة خجولة وبعيدة عن العلن، إلا أنّها، في الأشهر الأخيرة، كانت علنيّة وجديّة.

 

 

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