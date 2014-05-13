نيمار: لن أعتزل في برشلونة

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح برشلونة الإسباني أنه يستبعد تماما إنهاء مسيرته الكروية مع فريقه الحالي مشيرا لنيته العودة لسانتوس ناديه السابق والاعتزال هناك.

وكان نيمار قد انتقل مطلع هذا الموسم لصفوف برشلونة الإسباني قادما من سانتوس مقابل 58 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الكاتالوني.

وقال نيمار في تصريحات صحفية "الشيء المؤكد الوحيد أنني سأعتزل في سانتوس، ربما ألعب لناد آخر في البرازيل قد يكون ساو باولو أو فريق من ولاية أخرى".

وأضاف "رحيلي عن سانتوس لم يكن بسبب الأموال.. أردت أن أعيش حلما واللعب في بطولة أخرى، دوري الأبطال والتطور وأتعلم لغة جديدة وهو ما حمسني للمجيء إلى القارة الأوروبية".

ويستعد نيمار لخوض مباراة مصيرية مع برشلونة إذ يمنحه الفوز على أتليتكو مدريد لقب الدروي الإسباني.