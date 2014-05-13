تقارير - ريال مدريد ويوفنتوس يتنافسان على ضم فيراتي

/أ ش أ/ ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الثلاثاء أن الانتقالات الصيفية سوف تشهد صراعا بين ناديي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي من أجل الفوز بخدمات ماركو فيراتي نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وعلى الرغم من إعلان النادي الفرنسي مرارا عدم التفريط في لاعبه فإن الأنباء تشير إلى أن فيراتي /21 عاما/ قد يكون في طريقه للرحيل في حالة وصول عرض مناسب.

وأضافت ليكيب أن البيانكونيري قد يعرض في إطار الصفقة الاستغناء عن نجمه بول بوجبا لنادي العاصمة الفرنسية خاصة وأن الأخير ارتبط إسمه بالانتقال إلى فرنسا منذ فترة.

ومع ذلك ينتظر أن يواجه حامل لقب الدوري الإيطالي في السنوات الـ3 الأخيرة منافسة شرسة من ريال مدريد خاصة مع إشادة فيراتي مؤخرا بالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني ووصفه بين أفضل مدربي العالم.