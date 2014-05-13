إيلي صعب يضع بصمته في أجمل إطلالات اليزابيث أولسن

عرف المصمم اللبناني المبدع إيلي صعب بتصاميمه الجميلة، وقد وضع بصمته الساحرة في أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، وكانت الممثلة Elizabeth Olsen آخر النجمات اللواتي تألقن بتصاميمه.

ارتدت الممثلة الجميلة Elizabeth Olsen فستاناً براقاً باللون الكحلي فبدت إطلالتها ملكية وأنيقة بتنسيقها مع أقراط ماسية جميلة وحذاء كحلي ناعم، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً بطريقة بسيطة لتحافظ على نعومة إطلالتها.

استوحي أناقتك في السهرات من إطلالة الممثلة Elizabeth Olsen، ونسقي إطلالتك الجميلة باللون الكحلي مع أقراط ماسية بسيطة وحذاء بنفس اللون لتحصلي على لوك ملكي أنيق.

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