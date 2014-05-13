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أجمل عارضات الأزياء يحتفلن بمسرح الباليه بأزياء "Lanvin"

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أجمل عارضات الأزياء يحتفلن بمسرح الباليه بأزياء "Lanvin" أجمل عارضات الأزياء يحتفلن بمسرح الباليه بأزياء "Lanvin"

الثلاثاء 13-05-2014 11:37

اعتدنا على رؤية أجمل عارضات الأزياء متألقات على منصات العروض، وتتسنى لنا فرصة مشاهدتهن على السجادة الحمراء في مناسبات قليلة، وخاصة حفل "American Ballet Theatre Spring Gala" الذي أقيم في نيويورك ليلة البارحة، وقد طغت أزياء "Lanvin" على أجمل الإطلالات في هذا الحفل.

تألقت عارضة الأزياء الشابة Karlie Kloss بلوك كلاسيكي ناعم بالأبيض والأسود، بينما اختارت العارضة المتميزة Coco Rocha فستاناً أنيقاً باللون الأحمر من "Lanvin" نسقته بطريقة جميلة مع حذاء أسود بكعب عال وعقد براق ملفت، كما اختارت العارضة Lydia Hearst لوكاً عصرياً ومختلفاً بألوان جذابة، أما Anne V فقد اختارت لوكاً ملائكياً بفستان أبيض ناعم وحقيبة ذهبية جميلة.

وقد شاهدنا عدداً من نجمات هوليوود متألقات على السجادة الحمراء لهذا الحفل، ومنهن: الأنيقة Selena Gomez التي اختارت إطلالة جميلة وناعمة بفستان من "Lanvin"، بالإضافة إلى الممثلة Emmy Rossum التي اختارت فستاناً من نفس الدار بتصميم أنثوي أنيق باللون الأخضر.

ومن ناحية أخرى ظهرت العديد من الإطلالات السيئة للغاية كإطلالة Joy Marks التي بدت تنكرية نوعاً ما بتاج ملفت بلون أسود مطابق للون فستانها.

شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات في هذا الحفل، وأخبرينا برأيك.

 

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