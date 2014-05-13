Ralph Lauren يطلق أحدث ساعاته لهذا الموسم

مع كلِ ساعةٍ جديدة يطلقها خلال 2014، يَكشف رالف لورين عن إبداعِه وشغفه في صناعةِ أرقى الساعاتِ السويسرية. و احتفالاً بالتصميم العصري الناعم والأجواء الكلاسيكية للحقبة الماضية، تقدِم مجموعةُ Ralph Lauren Slim Classique ساعاتٍ فائقة الأناقة والتطور بنقوش زُخرفية متقنة على هيئةِ خطوطٍ مائلةٍ متداخلة (guilloché) وبترصيعٍ بارع بالأحجار الكريمة وشكلٍ دائري رشيق وفاخر.

هذه السنة، تقدم العلامة أربع ساعات جديدة بقُطر 32 ملم تلائم النساء والرجال ذوي المعاصم النحيلة. اثنتان منها مصنوعتان من الذهب الأبيض أو الوردي عيار 18 قيراطاً، وبمينا متلألئ فضي من الأوبالين بنقش guilloché على المينا والإطار الخارجي معاً ما يزيدهما جمالاً. أما العقربانِ فهُما على أسلوب بريغِه (Breguet) مع أرقام سوداء رومانية. كذلك صُممت الساعتان الأُخريان من الذهب الأبيض أو الوردي عيار 18 قيراطاً، لكنهما مرصعتان بستينَ حبة ألماس حول المينا.

ساعة رائعة وأنيقة، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بها.