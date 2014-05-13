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أجمل 20 حذاء لسهراتك الصيفية

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أجمل 20 حذاء لسهراتك الصيفية أجمل 20 حذاء لسهراتك الصيفية

الثلاثاء 13-05-2014 15:05

تكثُر سهراتنا ومناسباتنا الرسمية في فصل الصيف، ونتلقى العديد من الدعوات لحضور الأعراس والحفلات الكبيرة، وتبدأ عملية البحث قبل شهر عن الفستان المناسب، والاكسسوار الملائم، وبالتأكيد الحذاء الأجمل ليتمم اطلالتنا الأنيقة. ونحن اليوم سنساعدك في هذه المهمة حيث اخترنا لك أجمل عشرين حذاء لهذا الموسم لتختاري منها حذاءك المفضل.
تنوعت أشكال وألوان الأحذية بشكل كبير لكن كلها كانت بالكعب العالي، وقد رأينا منها المقدمة الرفيعة، أو المبرومة، أو الأحذية الصيفية الرسمية، كما تنوعت أقمشتها بين الجلد، والساتان، والدانتيل، ودخلها البلاستيك والمعدن، وبعضها زينت بأجمل الأحجار الملونة والكريستال البراق، ولجميعها تصاميم مبتكرة ومميزة. ألوانها تعددت بين الأسود، البيج، الألوان الجذابة القوية، وبين الألوان المعدنية كالفضي والذهبي وهي الأكثر رواجاً.
حاولي دائماً أن تنسقي بين لون فستانك ولون حذائك، وليس من الضرورة أن يكونا متطابقين في اللون انما يكفي أن يكونا متجانسين.
استوحي من هذه الأحذية العشرين الرائعة التي اخترناها لك لتخطي خطوات مليئة بالثقة، والأناقة، والجمال.

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