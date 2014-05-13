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أناقة كلاسيكية تُعيدنا إلى العصر الذهبي

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أناقة كلاسيكية تُعيدنا إلى العصر الذهبي أناقة كلاسيكية تُعيدنا إلى العصر الذهبي

الثلاثاء 13-05-2014 17:02

كلّما جلسنا لنشاهد فيلماً بالأبيض والأسود، ينتمي إلى الحقبة الذهبية للسينما، تغنّينا بجمال ملابس وتصاميم ذلك الوقت، ابتداءً بالفساتين ذات الأحجام الكبيرة، إلى التنانير المنفوخة، فالقمصان الحريرية المزيّنة بالشرائط، والقصات المفعمة بالأنوثة... هذا العام ستتمكنين من العودة إلى تلك الحقبة وارتداء التصاميم المفضّلة لديك، بفضل ما قدّمته لنا بيوت الأزياء لموسم ربيع وصيف 2014.

لقد حمل هذا الموسم معه العديد من الصيحات المختلفة والمتنوّعة، وإن يكن أجملها تلك التصاميم الكلاسيكية، التي تعود إلى فترة الأربعينات والخمسينات. وقد رأيناها لدى العديد من دور الأزياء في عروض الألبسة الجاهزة والخياطة الرفيعة، مثل:Christian Dior، Dolce & Gabbana، Oscar de la Renta، Zuhair Murad، وRalph & Russo، من الذين عزّزوا بمجموعاتهم أنوثة المرأة وجمالها، من خلال تصاميم ركّزت على الخصر، وأبرزت منحنيات الجسم بطريقة مميّزة، بالإضافة إلى الأقمشة الجميلة، كالدانتيل، والحرير، والتول والشيفون.

هي صيحة أنيقة تصلح للمرأة التي تبحث عن الفخامة والرقي في أسلوبها، كما أنّها تصلُح للمناسبات المسائيّة والإطلالات الرسمية. بإمكانك أن ترتدي تنّورة منفوخة مع قميص حريريّ وحذاء بكعب عالٍ لتضمني إطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة، أو بإمكانك اختيار أحد الفساتين محدّدة الخصر، وتصل إلى حدّ الركبة، لتحصلي على إطلالة نجمتك الكلاسيكيّة المفضّلة، من دون أن تنسي إضافة بعض الاكسسوارت التي تصنع كلّ الفرق، مثل نظارات الـ Cat-eye، أو عقد كبير من الكريستال. وبإمكانك أيضاً أن ترتدي بنطالاً بخصر عالٍ وأرجل عريضة.

اختاري التصاميم الكلاسيكيّة، وأضيفي إليها لمساتك الخاصّة العصرية، لتحصلي على إطلالة أنثوية، جذابة، ومواكبة لآخر صيحات الموضة.

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