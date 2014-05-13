الفنان محمد غالى يفتتح اليوم متحف للسمسميه فى بورسعيد

يفتتح اليوم صاحب اختراع السمسميه الفنان محمد غالى المتحف الفريد من نوعه متحف للسمسميه فى بورسعيد ويضم المعرض نماذج عديدة للآلة توضح تطورها منذ 200 سنة، وحتي الآن، حيث يحوي آله “الطنبورة” التي استخدمها كبار العازفين منذ عام 1948، مثل العربي جاكاموه، والصفتي، وكذلك عدد من الآلآت مثل رباعي الجاندوه، ورباعي السمسمية، وكذلك السمتورة اللائي استحدثها الفنان زكريا إبراهيم، وصنعها محمد غالي وأطلق على المتحف اسم “التراثية”، ويقع المتحف في قلب إحدى المناطق الشعبية في مدينة بورسعيد وهى منطقة القنال الداخلي والجدير بالذكر أنه يوجد على هامش المتحف ورش عمل لتعليم العزف على آلة السمسمية، وورش لتعليم صناعتها وكل هذا بالمجان لمريدي السمسمية للحفاظ على هذا التراث من الإنقراض.