الآي لاينر الملوّن على طريقة أجمل إمرأة في العالم

اعتمدت النجمة ليبيتا Lupita Nyong'o موضة الأي لاينر الملوّن في معظم إطلالاتها، فما هو سر نجاحه وكيف تعتمديه؟
- يعتبر الأي لاينر الملّون موضة رائجة جداً هذا الموسم، حيث يكسر تقاليد اللون الأسود والبني، لهذا اختاري أنت من بين اللون الأخضر، الأزرق والبنفسجي...
- اختاري لونك الأفضل حسب لون بشرتك، فللبشرة السمراء "كليبيتا"اختاري الألوان الصارخة، والراكزة قليلاً تبقى لصحبات البشرة البيضاء.
- يبقى أحمر الشفاه الطبيعي سيد الموقف مع الأي لاينر الملوّن.
- حتى تحصلي على إطلالة مميّزة لا تضعي أي لاينر بنفس لون ثيابك أبداً.
- أخيراً هل ستعتمدين هذه الموضة على طريقة Lupita Nyong'o؟
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