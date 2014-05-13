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الآي لاينر الملوّن على طريقة أجمل إمرأة في العالم

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الآي لاينر الملوّن على طريقة أجمل إمرأة في العالم الآي لاينر الملوّن على طريقة أجمل إمرأة في العالم

اعتمدت النجمة ليبيتا Lupita Nyong'o موضة الأي لاينر الملوّن في معظم  إطلالاتها، فما هو سر نجاحه وكيف تعتمديه؟
- يعتبر الأي لاينر الملّون موضة رائجة جداً هذا الموسم، حيث يكسر تقاليد اللون الأسود والبني، لهذا اختاري أنت من بين اللون الأخضر، الأزرق والبنفسجي...
- اختاري لونك الأفضل حسب لون بشرتك، فللبشرة السمراء "كليبيتا"اختاري الألوان الصارخة، والراكزة قليلاً تبقى لصحبات البشرة البيضاء.
- يبقى أحمر الشفاه الطبيعي سيد الموقف مع الأي لاينر الملوّن.
- حتى تحصلي على إطلالة مميّزة لا تضعي أي لاينر بنفس لون ثيابك أبداً.
- أخيراً هل ستعتمدين هذه الموضة على طريقة Lupita Nyong'o؟

تابعي هنا:

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