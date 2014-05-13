" البنجر"حل طبيعي لخدود ورديّة

بشرتك شاحبة وتودين الحصول على خدود ورديَّة؟ يمكنك ذلك ولا داعي لاستخدام أحمر الخدود إذ يمكنك استبدال المكياج بالبنجر أو الشمندر.

تعدُّ الخدود الورديَّة رمزاً للجمال، فهي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الثِّقة عند النساء، وهو ما تتمناه كل امرأة، خصوصاً أنَّ كثيرات منهنَّ يعانين قلة أو عدم إحمرار وتورد الوجنتين، فيغلب الشحوب والإصفرار على لون البشرة، ما يزيد من عدم ثقتهنَّ بجمالهنَّ. ولكن لا داعي للقلق الآن فهناك كثير من الوصفات الطبيعيَّة المميزة التي يمكن أن توفر اللون الوردي الذي يعيد حلم كل فتاة.

"البنجر" معروف بلونه الوردي فهو يمنحك لوناً وردياً جميلاً وطبيعياً يختلف عن الدرجات الموجودة بمستحضرات التجميل العادية فضلاً عن أنَّ أحمر الخدود أو ملمع الشفاه المصنوع من البنجر لا يضر بسلامة البشرة ويحافظ على نضارتها.

إذا كنتِ تحلمين بخدود ورديَّة جذَّابة فإليكِ هذه النصائح البسيطة والعمليَّة التي لن تأخذ من وقتك كثيراً لتحصلي على خدود ورديَّة:

• سنفرة الوجه للحصول على خدود ورديَّة:

للحصول على خدود وردية يُمكنك تحضير خليط من الشوفان مع الخيار المبشور وقليل من زيت الزيتون، وبعد مزجه قومي بوضع الخليط على وجهك بصورة دائريَّة، ومع الاستمرار على هذه السنفرة ستحصلين على خدود ورديَّة لأنَّها تُسهم في إزالة خلايا الجلد الميتة من على البشرة.

تضاف ملعقة من السكر إلى ملعقتين من عصير البنجر وتوضع على البشرة النظيفة لمدَّة 15 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر. وإن اردت طريقة أسرع اقطعي ثمرة البنجر إلى شريحة دائريَّة ومرِّريها على وجنتيك وشفتيك وسوف يتحول لونها إلى وردي ولا حاجه إلى شطفها.

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