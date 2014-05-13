"تعليم الجيزة": تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية يتم أولا بأول

أكد صفى الدين محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن لجان المراقبة والتصحيح على مستوى الـ"20" إدارة تعليمية تعمل على الانتهاء من تصحيح أرواق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية أولا بأول، مؤكدا أنه لا يتم تأجيل أى مادة تم امتحانها لليوم الذى يليه .

وأضاف صفى الدين فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من امتحان جميع المواد ورصد الدرجات بفترة قليلة، نظرا لضيق الوقت والدخول فى تجهيزات امتحانات التعليم الفنى والثانوية العامة بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، كما أنهم اختبروا مواد اللغة العربية والعلوم والكمبيوتر، على أن يتم الانتهاء من الامتحانات فى 17 من الشهر الجارى.