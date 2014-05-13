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نقابة العلميين تصدر الدليل الطبى لمشروع العلاج المخفض لأعضائها

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نقابة العلميين تصدر الدليل الطبى لمشروع العلاج المخفض لأعضائها نقابة العلميين تصدر الدليل الطبى لمشروع العلاج المخفض لأعضائها

أصدرت نقابة العلميين الدليل الطبى لعام 2014، والذى سيتم توزيعه على أعضاء النقابة الذين اشتركوا فى مشروع العلاج، ويقع الدليل فى 157 صفحة، متضمنا مقدمة الدليل وسياسات مشروع العلاج المقدم لأعضاء النقابة والاشتراك فى المشروع، والحد الأقصى للخدمات العلاجية، وقيمة الكشف فى العيادات الخاصة والفحوص الطبية وخدمات القسم الداخلى بالمستشفى ومستلزمات العمليات الخاصة.

وصرح الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، بأن برنامج الرعاية الصحية كان حلما للعلميين من أعضاء النقابة وأسرهم، وأصبح حاليا واقعا يجسد قيمة التكافل بين أعضاء الأسرة الواحدة، مشيرا إلى أن البرنامج بشقيه " الكارت الذهبى والفضى" يستهدف تحقيق 3 ركائز أساسية هى الأمان، التعاون على درء المخاطر والاحتياط للمستقبل، وذلك من منطلق حرص النقابة على مساندة أعضائها عند مواجهة أزمات الحياة.

وأضاف فى تصريح له اليوم أن الدليل يعد خريطة واضحة المعالم لمشروع العلاج المخفض إذ تتضمن قائمة العيادات الخارجية بكل أنواعها وتخصصاتها، وأسماء وتخصصات الأطباء المعالجين، والمستشفيات والمراكز البحثية المتعاقد معها، وكذلك الصيدليات.

وأكد مجددًا التزام النقابة بدورها فى توفير مظلة طبية لأعضائها، وأسرهم تشمل خدمات علاجية وخدمات بالعناية المركزة وجراحات بالإضافة إلى استفادة المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة أو خطيرة بعد تقديم تقرير طبى بذلك، مشيرا إلى أن الأعضاء سيتفيدون بنسبة الخصم المحددة مع الجهات ذات التعاقادت الخاصة الموضحة بالدليل.

وذكر أنه سيتم تسليم كل مشترك فى مشروع العلاج بالنقابة بشقيه الفضى والذهبى 5 كوبونات للعضو، و5 آخرين لكل من الوالد والوالدة عند اشتراكهم، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إضافة إمكانية اشتراك الزوج من غير العلميين إلى الزوجة (العضو) المشتركة فى المشروع بنفس نسبة الخصم وهى 50%.

وأشار إلى أن النقابة حددت الاشتراكات فى المشروع طبقًا لشرائح سن العضو شاملا الأسرة مهما بلغ عدد أفرادها، وتتحمل النقابة نصف تكاليف العلاج بحد أقصى 6 آلاف جنيه فى العام، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأقصى بتكاليف علاج العضو وأسرته إلى 12 ألف جنيه تتقاسمهما النقابة والأسرة ويدخل الوالدان فى حالة اشتراكهما ضمن الحد الأقصى للعضو وأسرته بنفس النسبة.

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