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روبن: رحيلي عن ريال مدريد؟ كان أفضل قرار في حياتي

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روبن: رحيلي عن ريال مدريد؟ كان أفضل قرار في حياتي روبن: رحيلي عن ريال مدريد؟ كان أفضل قرار في حياتي

أكد الهولندي أرين روبن جناح بايرن ميونيخ الألماني أنه سعيد لرحيله عن صفوف ريال مدريد مشيرا إلى أنه كان أفضل قرار اتخذه في حياته.

وكان روبن قد انتقل لصفوف ريال مدريد عام 2007 قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي قبل أن يرحل عنه في 2009 لبايرن ميونيخ.

وقال روبن للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ "الرحيل عن ريال مدريد كان أفضل قرار في حياتي".

وتوج روبن مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي بالثلاثية قبل أن يفوز هذا الموسم بلقب الدوري وينتظر نهائي الكأس أمام دورتموند.

وأضاف روبن "لو لعبنا بطريقتنا وكفريق سنفوز بالكأس.. كان موسما جيدا وإذا استطعنا الفوز بالكأس سيكون رائعا".

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فيديو اليوم السابع