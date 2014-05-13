تقارير - تشيلسي يحسم صفقة دييجو كوستا

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية عن إتمام نادي تشيلسي التعاقد مع الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد.

كوستا الذي قاد الأتلتيي للوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا، علي حساب تشيلسي، يعد هدفا أساسيا لتشيلسي مورينيو من أجل تعزيز خط هجوم البلوز الموسم المقبل.

وحسبما أشارت سكاي عبر مصادرها إلى أن الإعلان الرسمي للصفقة سيكون في بداية شهر يونيو المقبل، قبل بداية المونديال.

وعانى تشيلسي كثيرا هذا الموسم من قلة فعالية الثلاثي الهجومي "إيتو، توريس وديمبا با" حيث سجلا 19 هدف فقط، مما ساهم بخروج البلوز بلا ألقاب هذا الموسم.

في المقابل نجح دييجو في إحراز 27 هدفا في 33 لقاء في الدوري الإسباني، مساهما بشكل كبير في صدارة أتليتكو مدريد لليجا.

وسيسعى أتلتيكو مدريد السبت المقبل للتتويج بأول لقب له في الليجا منذ عام 1996، في موسم تألق خلاله وحقق إنجازا آخر بتأهله إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى منذ 40 عاما.