مصرع مواطن وآسيوي بحادث في رأس الخيمة

لقي ( ع.س.ع ) مواطن 48 عاماً، مصرعه صباح اليوم على طريق خور خوير برأس الخيمة، بعد اصطدامه بحاجز أسمنتي على يسار الطريق أدى إلى تدهور وانحراف مركبته أثناء القيادة، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة و سيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع، وتم نقل الجثة للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها، كما تم إحالة الملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر تعرض ( م.ب.أ.ب ) آسيوي الجنسية 58 عاماً، إلى حادث دهس مساء أمس بجانب مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل مركز منار مول برأس الخيمة، مما أودى بحياته نتيجة العبور الخاطئ الذي أسفر عن دخوله في مسار المركبات على المسار السريع وتعرضه للاصطدام المباشر والدهس من قِبَلِ مركبة ( ع.ي.ع ) عربي الجنسية، حيث لقي الأول مصرعه فور نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وقد ناشد المقدم أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، أفراد الجمهور إلى ضرورة أخذ الحذر والحيطة أثناء عبور الطرق العامة، مع ضرورة التزام العبور من المناطق المخصصة لعبور المشاة، ثم التوقف دقيقة قبل العبور وتمعن الطريق يميناً ويساراً، للتأكد من خلوه تماماً من المركبات، ثم العبور.

كما دعا جميع السائقين إلى الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب السرعة، لمنع وقوع الحوادث بالالتزام بالسرعة القانونية المحددة على كل الطرق حفاظاً على أمن وسلامة أرواح الجميع.

>