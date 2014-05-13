شقيقة بيونسيه تنهال بالضّرب على جي زي

تعرّض مغنّي الراب العالمي JayZ للهجوم والضّرب من قبل شقيقة زوجته النّجمة العالمية Beyonce أثناء مغادرتهم السهرة الفنّية التّي تلت حفل Met Gala، وبعد أن ركع ليلبس زوجته الخاتم على السجادة الحمراء، مساء يوم الإثنين، في 5 أيار/مايو الجاري بلوس أنجلوس.

وفي الّتفاصيل، أنّه أثناء مغادرة كلٍّ من Beyonce وزوجها وشقيقتها المغنّية Solange وأحد الحرّاس الشخصيين السهرة، وما إنّ دخل الجّميع إلى مصعد حتّى انقضّت Solange على زوج شقيقتها بيديها تضربه، كما ركلته بحذائها ذات الكعب الحاد والمروّس.

من جهته، حاول Jay Z ردعها والدفاع عن نفسه، إلّا أنّها استمرّت بضربه بقوّة، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة.

أمّا Beyonce، الأكثر تأثيراً في العالم، فعملت على تهدئة الوضع بين شقيقتها وزوجها بمساعدة الحارس الشّخصي، الذي أمسك بـSolange، ونقر على جهاز الإنذار، علّها تتوقف عمّا تفعله، إلّا أنّها واصلت الضرب.

ولم تُعرف أسباب تصرّف شقيقة المغنّية العالمية بهذه الطريقة. ولكنّه عندما خرج الجميع من المصعد، بدت Beyonce مبتسمة، لإخفاء غضبها أمام المصورين الذين كانوا بانتظارهم خارجاً، فيما بدا Jay Z مستغرباً ويضع يده على خده، وغادر بسيّارة مستقلّة عن تلك التي أقلّت زوجته وشقيقتها.

يُذكر أنّ Solange وJay Z كانا من أعزّ صديقين، بعد أنّ تعرّف الأخير إلى Beyonce في عام 2008، وتزوّجها في عام 2011.

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