هل التزم فايز السعيد بفقدان وزنه مع حملة "سيدتي" "لا للسمنة"؟

متابعة لحملة "سيدتي" التي أطلقتها مؤخراً تحت شعار "لا للسمنة"، وعدنا "سفير الألحان" فايز السعيد، الذي انضمّ إلى الحملة، بأن يفقد سبعة كيلوغرامات من وزنه، خلال فترة الحملة، التي استمرّت لـ 90 يوماً، إلا أن "سفير الألحان"، فاجأنا بأنه فقد أربعة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام، خلال 45 يوماً، وهي نصف مدّة الحملة. واليوم بعد أن انتهت الحملة، عدنا إلى الميزان مرّة ثانية لنعرف النتيجة، ومدى التزام «سفير الألحان» بالوعد الذي قطعه. إلى التفاصيل.

إيفاءً لوعدنا الذي قطعناه لقرّاء «سيدتي» بإطلالة فايز بشكل مختلف، ولمعرفة مدى التزام السعيد طوال فترة الحملة بممارسة الرياضة ليفقد سبعة كيلوغرامات على مدار أيام الحملة التي تستمرّ 90 يوماً.

ذهبنا مع السعيد إلى المكان ذاته الذي يمارس فيه رياضته المفضّلة، ركوب الدرّاجات، والتزم بارتداء «التي شيرت» الذي يحمل شعار حملة «سيدتي» (لا للسمنة)، وأحضرنا الميزان مرّة أخرى. وما أن رأى فايز الميزان حتى شعر بالإحباط، وقال «أنا خسرت».. فأجابناه: «انتظر لترى، فالميزان هو من سيحسم الأمر، وسنرى إلى أي مدى التزمت بالرياضة والريجيم؟!» فأجاب مازحاً: «ما بلاش نتكلّم في الماضي»، محاولاً التهرّب من وعده على غرار أغنية عمرو دياب.

وعندما صعد الميزان كانت المفاجأة: لقد فقد من وزنه أربعة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام، وعندما رأى هذه النتيجة بدأ يهتف مردّداً: yes yes، لقد فعلتها.

هذه النتيجة تعني بالتأكيد أن بإمكانه أن يفقد أكثر من الكيلوغرامات السبعة التي وعد بها.

نظام غذائي

ما هي الوجبات الغذائية التي اعتمدتها طوال فترة الحملة؟

كنت أبتعد عن الخبز والأرز والزيوت والحلويات والبطاطس، وأحياناً أتناول بطاطس حلوة مشوية، والأرز المسلوق، لكن بكميّة قليلة لا تتجاوز حجم «كف اليد»، بالإضافة إلى البيض المسلوق، من دون الصفار، والخضراوات المسلوقة والمشاوي بكل أنواعها، والفواكه والتمر، أو الأشياء التي لا تحتوي على مواد حافظة ودهون.

هل كنت تواظب على ممارسة ركوب الدرّاجة في هذا المكان يومياً؟ وكم من الوقت كنت تستغرق في التمرين؟

نعم، كنت يومياً أحضر إلى هذا المكان، والمسافة هنا هي 8 كيلومترات، وبعد أن أكمل هذه «اللفة» كنت أكتفي بذلك أحياناً، وأحياناً أخرى أقوم ب «لفة» أخرى حول المكان، بالإضافة إلى أنني كنت أواظب أيضاً على التمارين السويدية والجري.

بعد انتهاء مدّة الحملة

وبعد أن انتهت مدة الحملة التي استغرقت ثلاثة أشهر، التقينا بالسعيد مرّة أخرى، وفي ذات المكان. وسألناه:

هل زنت نفسك اليوم قبل اللقاء بنا؟

الحمدلله ليس لديّ ميزان، أنا صريح، لم أزن نفسي، أريد أن تكونوا حاضرين لقراءة عدّاد الميزان، لأنني أعلم أنكم ستحضرون معكم ميزاناً.

وبعدها اعتلى السعيد الميزان ووجدناه فقد من وزنه ثلاثة كيلوغرامات، فقال لنفسه «برافو».. لأنه وعد جمهوره وقرّاء «سيدتي» بفقدان سبعة كيلوغرامات طوال فترة الحملة، لكنه تمكّن من إنقاص وزنه سبعة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام، وبذلك فقد نفّذ ما وعد به الجمهور وقراء «سيدتي»، والتزم معنا طوال فترة الحملة، والميزان يشهد على ذلك.

من خلال تجربتك مع «سيدتي» خلال الثلاثة أشهر، ماذا تقول؟

فعلاً، لقد كانت تجربة جميلة، فموضوع السمنة مهم جداً، ومن المفترض علينا الانتباه له، ولاسيما من يعانون من مرض السكري والشحوم الزائدة أو مشاكل القلب، فالركض وركوب الدراجات وممارسة الرياضة، هي التي تقوم بحرق الدهون والتخلّص من كل تلك المشاكل. وإذا أراد الإنسان أن يطيل عمره «من المؤكّد الأعمار بيد الله، ولكل شيء سبب»، يجب أن يحافظ على صحته لكي يحافظ على نفسه من الأمراض، وعليه أن ينتبه لما يتناول من أطعمة ضارّة، لأنها ستضرّ أيضاً بأسرته وأولاده. ونصيحتي، يجب علينا ألا نتناول أي أطعمة إلا إذا كنا مشرفين عليها بأنفسنا سواء داخل المنزل أو خارجه.

ما هي أنواع الرياضات التي تحب أن تعلّمها لولدك حمدان؟

أحبّه أن يتعلّم ركوب الخيل بالإضافة إلى الرياضات التراثية، مثل الهجن والصيد بالصقور، إلى جانب الركض وركوب الدراجات، وكل أنواع الرياضات التي تحتوي على لياقة بدنية، مثل رفع الأثقال «الحديد» و«الملاكمة»، وعلى الرغم من أنني مارست رياضة الملاكمة إلا أنني اكتشفت أن الرياضات الأخرى تعمل على سرعة اللياقة البدنية أكثر.

العمليّات الجراحية

حمدان شأنه شأن أي طفل يحب الحلويات والشوكولاتة، كيف يكون تصرّفك إذا أراد تناول الحلويات؟ كيف تمنعه عنها؟

(ضاحكاً) حمدان لا يحب الحلويات، يحب الموالح أكثر، لكن بشكل عام الأطفال يحبّون الحلويات، ويجب أن ننتبه لهذا الأمر، ونحاول أن نكثر من تقديم الفواكه لأطفالنا، خاصة الموز والتفاح والبرتقال، والأطعمة الصحية. وعلى كل حال هي مسألة تعوّد، فإذا عوّدنا أطفالنا منذ صغرهم على تناول تلك المأكولات الصحية والفواكه، فإنهم سيكبرون وهم يحبّونها ويتناولونها. وبالنسبة للتصرّف معهم إذا رغبوا بتناول الحلويات، فبإمكاننا أن نلهيهم بالأفلام المتحرّكة مثلاً، أو بما يحبّه الطفل، إلى أن ينسى رغبته في تناول الحلويات. المصيبة الكبرى أنني أرى البعض يشترون لأولادهم «بورجر» ووجبات سريعة بطريقة مخيفة، وهذا من أخطر ما نقدّمه لأولادنا، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، وكل شيء يتناوله الأطفال محسوب عليهم وعلى صحتهم، فمن البداية يجب أن ننتبه ونفرّق بين الأكلات الصحية والمضرّة.

ماذا تقول إلى من يلجأ إلى العمليات الجراحية لفقدان الوزن؟

سلبيات العمليات الجراحية كثيرة، منها أنها تسبّب ترهّلات الجسم، وغيرها من المشاكل الصحية التي نعي أضرارها حالياً، فكثيرون عادوا إلى وزنهم السابق بعد أن فقدوه من خلال العمليات الجراحية، لأنه فقدان وزن غير صحي. لذلك أنصح الجميع بممارسة الرياضة وليس العمليات الجراحية، لأنها تمنح النشاط للجسم، فالهدف منها ليس فقط تخفيف الوزن، بل الصحة والجسم السليم، ولديّ مثال على ذلك ابن أخي عبد الله فقد كان وزنه في يوم من الأيام 150 كيلوغراماً، وكان يظهر وكأنه أكبر مني في العمر، وكنت دائماً أقول له «يجب أن تمارس الرياضة لتخفّف من وزنك، كل الشباب يلبسون ويتمتّعون بحياتهم وأنت فقط تأكل وتسمن». فأخذ بنصيحتي. وعندما عدنا إلى الإمارات فقد من وزنه 60 كيلوغراماً من خلال ممارسة الرياضة، والآن أصبح من أفضل عدّائي «الجيم» في دولة الإمارات.

في نهاية يومنا وحملتنا، ماذا تقول؟

أشكركم لأنكم قدّمتم هذه الفكرة الجميلة، وهذه الحملة الهادفة، والتي تحمل رسالة لكل الناس، وخاصة المشاهير، باعتبارهم الوسيلة الأسرع لنشر هذه الرسالة. وأعتذر لأنني أتعبتكم معي خلال الثلاثة أشهر الماضية، وكل ذلك في سبيل أن يستفيد الناس، وأستفيد أنا شخصياً، لأن «سيدتي» دائماً حريصة على تقديم رسائل هادفة ومهمّة للقراء، إنها مجلة لا يختلف عليها أحد وعلى حبّها، لأنها صادقة وتوصل الحدث في وقته.

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