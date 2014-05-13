“الإسكان” تعلن أول خريطة توضح ربط “الدائرى الاقليمى” بمحور روض الفرج الجديد

أعلنت وزارة الإسكان، أول خريطة توضح من خلالها ربط الطريق الدائرى الاقليمى “الدائرى الثانى”، والذى تنفذ مرحلته الثالثة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بمحور روض الفرج، والذى بدأت الهيئة الهندسية أعمال تشكيل الجسر الترابى له عند الكيلو 40 من طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى.

وصرح اللواء هشام أبوسنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بأن محور روض الفرج سيربط ميدان الخلفاوى والجيزة و6 أكتوبر والطريق الدائرى الاقليمى، بمحافظات الجمهورية، لتسهيل عبور الناقلات والمواطنين، وخلق مناطق تنمية واستثمار، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية والعكس.

وأضاف أن القوات المسلحة ستقوم بتمويل وانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محور روض الفرج الجديد، بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من الكيلو 39 من طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى بطول 39 كيلومترا عند محطة بشتيل، ويشمل اتجاهين ( 5 حارات مرورية لكل اتجاه) لتخصيص حارتين للأتوبيس المفصلى، وخط سكة حديد للترام السريع.

وأشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إلى أن المخطط الأولى للمحور الجديد، لم يكن سيربط بالدائرى الاقليمى، إلا أن القوات المسلحة قامت بالتصديق على ربطه فى شهر ديسمبر الماضى، بزيادة 25 كيلومترا، تزيد قيمة تنفيذها على 2 مليار جنيه، وذلك لخلق مناطق تنموية جديدة.

وأعلن اللواء هشام أبوسنة أن الحكومة اعتمدت 450 مليون جنيه من أصل 2 مليار جنيه، لأعمال نزع الملكية والتعويضات وتحويل المرافق التى تعترض مسار المشروع، وهى المهمة التى تتولاها وزارة الإسكان، بجانب أعمال الأبحاث والدراسات والتصميمات الهندسية للمشروع.

وقال: إلى أن وزارة الدفاع، ممثلة فى الهيئة الهندسية، ستقوم بتمويل وتنفيذ المشروع طبقا للدرسات التى تمت بمعرفة وزارة الإسكان، لكامل طول المحور من ميدان الخلفاوى إلى الطريق الدائرى الاقليمى، إضافة إلى إدارة وصيانة واستغلال المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه بنظام الالتزام بأسلوب وضوابط تشغيل طريق القاهرة – العين السخنة، موضحا أن دور وزارة النقل هو توقيع عقد منح الالتزام مع وزارة الدفاع لإدارة وصيانة واستغلال المشروع، كى تتمكن الأخيرة من البدء فى عملية الإنشاء وقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا فى الشركة الوطنية للطرق بإدارة المشروع فور إنهاء المرحلة الأولى منه، فضلا عن تقديم الوزارة المساعدات اللازمة لتنفيذ أعمال ربط المشروع على الطرق الرئيسية القادمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة بمنح حق صيانة وتشغيل المشروع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح اللواء هشام أبوسنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن التكلفة التقديرية للمشروع نحو 9 مليارات جنيه، منها 2 مليار لأعمال نزع الملكية والتعويضات، وسينتهى تنفيذه نهاية عام 2015، ليتكامل مع الدائرى الاقليمى الذى سينتهى فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أن مرحلته الأولى تبدأ من الكيلو 39 بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، حتى الطريق الدائرى بطول 39 كيلومترا، وتبدأ المرحلة الثانية من الكيلو 39 بطريق مصر – الإسكندرية أيضا، حتى الطريق الاقليمى بطول 30 كيلومترا، أما المرحلة الثالثة فستكون من تقاطع المحور مع الطريق الدائرى حتى ميدان الخلفاوى بطول 6 كيلومترات.