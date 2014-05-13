تقديم إجازة الإسراء والمعراج إلى الأحد 25 مايو للحكومة الاتحادية

أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً خاصاً يقضي بتقديم إجازة الإسراء والمعراج إلى يوم الأحد الموافق 25 مايو 2014، عوضاً عن يوم الاثنين 26 مايو، وذلك للعاملين في الوزارات والجهات الاتحادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2014.

>

> وبهذه المناسبة رفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأ معاليه شعب الإمارات والأمتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة.

>

>

>