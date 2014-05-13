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مقتل وإصابة 13 شخصًا في سادس انفجار بسيارة مفخخة تشهده بغداد اليوم

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مقتل وإصابة 13 شخصًا في سادس انفجار بسيارة مفخخة تشهده بغداد اليوم مقتل وإصابة 13 شخصًا في سادس انفجار بسيارة مفخخة تشهده بغداد اليوم

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم ، بأن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة البلديات شرقي بغداد هي السادسة التي تشهدها العاصمة اليوم الثلاثاء .
> وقال المصدر، إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم الثلاثاء في منطقة البلديات قرب دائرة المرور شرقي بغداد مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين واصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة .
> وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة في حي جميلة مدخل مدينة الصدر ، وفي ساحة 55 في المدينة ايضا ، وثالثة قرب سوق الكرامة ، فيما انفجرت سيارة رابعة في منطقة حي اور ، والخامسة في مجمع مشن بالكرادة مما اسفرعن مقتل واصابة العشرات من المدنيين .

أ ش أ

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