مقتل وإصابة 13 شخصًا في سادس انفجار بسيارة مفخخة تشهده بغداد اليوم

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم ، بأن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة البلديات شرقي بغداد هي السادسة التي تشهدها العاصمة اليوم الثلاثاء .

> وقال المصدر، إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم الثلاثاء في منطقة البلديات قرب دائرة المرور شرقي بغداد مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين واصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة .

> وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة في حي جميلة مدخل مدينة الصدر ، وفي ساحة 55 في المدينة ايضا ، وثالثة قرب سوق الكرامة ، فيما انفجرت سيارة رابعة في منطقة حي اور ، والخامسة في مجمع مشن بالكرادة مما اسفرعن مقتل واصابة العشرات من المدنيين .

أ ش أ