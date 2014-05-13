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بالصور.. بدء الاحتفالات بعيد استشهاد القديسة دميانة بالدقهلية بحضور الأنبا بيشوى

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بالصور.. بدء الاحتفالات بعيد استشهاد القديسة دميانة بالدقهلية بحضور الأنبا بيشوى بالصور.. بدء الاحتفالات بعيد استشهاد القديسة دميانة بالدقهلية بحضور الأنبا بيشوى

الاحتفالات بعيد استشهاد القديسة دميانة

بدأ المئات من المسيحيين احتفالاتهم بعيد استشهاد القديسة دميانة بدير دميانة في بلقاس بالدقهلية ، التى تستمر لمدة عشرة أيام ، بمشاركة عدد كبير من المسلمين ، وسط إجراءات أمنية مشددة مع وجود غرف عمليات متابعه أمام الدير وأبواب الكترونية للزائرين حيث سيقيم قداس الاحتفال الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس الدير .

وقال القمس ديسقورس شحاتة وكيل الدير أن الدير يستقبل سنوياً الآلاف من الأقباط والمسلمين خلال مدة الاحتفال للمشاركة فى عيد القديسة دميانة.

وأضاف ديسقورس ان الاحتفالات بدأت من 12 من الشهر الجارى وتستمر حتى 22 من مايو نافيا إلغاء الاحتفال هذا العام.

وصرح اللواء حسن عبد الحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انة تم افتتاح مولد الشهيدة دميانة وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة للإحتفال بالذكرى فتوجد خدمات بحث ونظام ودفاع مدنى وقوات خاصة وأن عدم وجود احتفالات او عدم وجود تأمين  أمرغير صحيح يريد به البعض التشوية على الأمن والمديرية.

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