بالصور.. الحراسة النسائية في الرئاسة الفلسطينية بين الأنوثة والقوة

اكتسب طاقم الحراسة الفلسطينية نكهة جديدة مع دخول النساء لأول مرة درب أعمال الحراسة، بعد انضمام 25 فتاة ضمن أول مجموعة حرس أمني من خريجات جامعة الاستقلال للضباط بأريحا.

وكالة الأنباء الفرنسية نشرت مجموعة من الصور لأول طاقم حراسة نسائي بالرئاسة الفلسطينية، أظهرت مهارات الفتيات في القتال والاشتباكات، بعد تدريبات قاسية خضنها.

وكانت الفتيات تخرجن في مطلع مارس من معهد الأميرة بسمة للشرطة النسائية في العاصمة الأردنية عمان، حيث خضعن لدورات متخصصة بحماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة.. والمجندات الجديدات تم اختيارهن من خريجات العام الماضي من جامعة الاستقلال، وهي أكاديمية أمنية في أريحا.

ويعد الطاقم النسائي، الذي تشكل بتعليمات من الرئيس محمود عباس، الأول من نوعه على مستوى الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذي يتلقى مثل هذه التدريبات ليكون قادرًا على القيام بدوره جنبًا إلى جنب مع ضباط وضباط صف الحرس الرئاسي في ميدان العمل العسكري بكفاءة عالية ونخبوية متميزة توازي قدرات منتسبي الحرس الرئاسي الذين أثبتوا مهنيتهم العالية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية وفي كل ما يطلب منهم من مهمات لفرض القانون في الأراضي الفلسطينية.

والنساء يمثلن نحو 3 % من الشرطة الفلسطينية المكونة من 30 ألف عنصر، بينما الحرس الرئاسي يضم 2600، لكنّ هناك مساعي للاستعانة بالمزيد من النساء في الشرطة والقوات الأمنية، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.