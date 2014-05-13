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الأمير مقرن يتسلّم رسالة خطية من الرئيس بو تفليقة

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الأمير مقرن يتسلّم رسالة خطية من الرئيس بو تفليقة الأمير مقرن يتسلّم رسالة خطية من الرئيس بو تفليقة

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة عبدالوهاب دربال الذي سلم سموه رسالة خطية من فخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس جمهورية الجزائر. ونقل السفير لسموه تحيات وتقدير وتهنئة فخامة الرئيس الجزائري لسموه بالثقة الملكية الكريمة بمناسبة اختياره وليًا لولي العهد، فيما حمله سموه نقل تحياته وتقديره لفخامته. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل سمو ولي ولي العهد، أمس أيضاً، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون والوفد المرافق لها. وجرى خلال الاستقبال استعراض وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر الاستقبال السفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول.

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