أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان القاسمي يستعرض التعاون مع تواضروس الثاني

Google+ Print
سلطان القاسمي يستعرض التعاون مع تواضروس الثاني سلطان القاسمي يستعرض التعاون مع تواضروس الثاني

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة في مكتب سمو الحاكم البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيف البلاد والوفد المرافق له مؤكداً سموه مكانة هذه الزيارة في ترسيخ العلاقة وتوطيدها مع جمهورية العربية بشكل خاص ومع مختلف الأطياف الدينية في الوطن العربي والعالم أجمع بشكل عام.

واستعرض الجانبان مختلف أشكال التعاون والتقارب المبنية على السماحة وتقبل واحترام الآخر انطلاقا من القيمة الأسمى التي تجمع بين كل الشعوب والمتمثله في الإنسانية.

ومن جانبه قدم البابا تواضروس بالغ الشكر وخالص التقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على ما وجده في إمارة الشارقة مشيداً بالمنجز الثقافي والعلمي لإمارة الشارقة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام اللقاء إهداء تذكاريا من قداسة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة هذه الزيارة ولقاء سموه.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التطوير العمراني والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وإيهاب إمام حمودة سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية