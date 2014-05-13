سلطان القاسمي يستعرض التعاون مع تواضروس الثاني

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة في مكتب سمو الحاكم البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيف البلاد والوفد المرافق له مؤكداً سموه مكانة هذه الزيارة في ترسيخ العلاقة وتوطيدها مع جمهورية مصر العربية بشكل خاص ومع مختلف الأطياف الدينية في الوطن العربي والعالم أجمع بشكل عام.

واستعرض الجانبان مختلف أشكال التعاون والتقارب المبنية على السماحة وتقبل واحترام الآخر انطلاقا من القيمة الأسمى التي تجمع بين كل الشعوب والمتمثله في الإنسانية.

ومن جانبه قدم البابا تواضروس بالغ الشكر وخالص التقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على ما وجده في إمارة الشارقة مشيداً بالمنجز الثقافي والعلمي لإمارة الشارقة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام اللقاء إهداء تذكاريا من قداسة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة هذه الزيارة ولقاء سموه.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التطوير العمراني والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وإيهاب إمام حمودة سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.