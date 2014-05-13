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مستشارة الرئيس المصري: «البيان» علامة بارزة في صحافة الخليج

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مستشارة الرئيس المصري: «البيان» علامة بارزة في صحافة الخليج مستشارة الرئيس المصري: «البيان» علامة بارزة في صحافة الخليج

تقدّمت مستشارة الرئيس المصري الكاتبة البارزة سكينة فؤاد، بأرق التهاني لصحيفة البيان؛ احتفالاً بمرور 34 عامًا على تأسيسها، مؤكدة أن «البيان» علامة بارزة في صحافة الخليج، لمواقفها التي تتميز بالاستقامة والشفافية والحيادية، ودورها في لمّ الشمل العربي.

وقالت مُستشارة الرئيس: «البيان الإماراتية» لم تضل أبدًا عن البوصلة الهادية في كتاباتها، التي تعبر عن الانتماء الأصيل الداعم للأمة العربية.

وتابعت: «البيان» من أهم علامات النهضة الإعلامية البارزة في صحف الإمارات بشكل عام.

وردًا على سؤال حول رأيها في التغطية الصحفية التي تقدمها «البيان» قالت: «أذكر للبيان وقوفها بجانب وثورتها، والتصدي للعنف والإرهاب، ودعمها لخارطة الطريق المصرية، وضرورة وصول الشعب المصري إلى بر الأمان».

واستطردت: «تحية لأسرة «البيان» في القاهرة والإمارات كقيمة وقمة صحفية رائدة؛ لأن مواقفهم أنارت القضايا المظلمة، علاوة على سبقهم في العديد من القضايا».

وأشارت إلى أنها طوال مشوارها الصحفي، تعتز بكل نجاح إعلامي لأي صحيفة من صحف الخليج، لأن هذا النجاح هو نجاح لكل العرب، موجهة في السياق ذاته التحية لكافة الأنشطة الإعلامية في الإمارات المسموعة والمقروءة والمرئية، وحيّت الأجيال الشابة التي تتحاور معها في منتدى الإعلام العربي بدبي، الذي يُعمق البُعد القومي والعربي في إطار التعاون الإعلامي.

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