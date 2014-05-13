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بالفيديو.. « أديب» لأمير قطر: الإخوان هيدبحوك على باب القصر وهتقرب لمصر هتتقطع

  • مصر
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تعجب الإعلامي عمرو أديب، من موقف دولة قطر تجاه ، وتسائل عن سر العداء نحو الإمارات : «ياجماعة إحنا عملنالكم إيه؟».

ووجه « أديب» رسالة لأمير قطر، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الإثنين، قائلا: «بكرة الإخوان يدبحوك على باب القصر، ربي عقارب زي ما أنت عايز، طول ما أنت بعيد عنا أنت حر، إنما تقرب لمصر أو لأي دولة عربية من حلفاء هذا الوطن تتقطع».

وأضاف : «إذا كان الأمريكان المُعلم بتاعك باعتين لنا سفير، يابني الفيلم خلص، هيبقى عندنا رئيس، ومرسي انتهى والإخوان راحت في ستين داهية».

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