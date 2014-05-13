الطرق الصوفية: سلسلة مؤتمرات لتأييد السيسي في الدلتا والصعيد

أعلن علاء الدين ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية أحد الطرق الصوفية، ورئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية ، ورئيس الرابطة المصرية أنه بصدد إطلاق سلسلة من المؤتمرات الشعبية في شهر مايو 2014، والتي ستجوب العديد من المحافظات لتأييد المشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال إن هذه المؤتمرات ستبدا من محافظة كفر الشيخ حيث سيعقد المؤتمر الأول بها الخميس الموافق 15 مايو، ويليه مؤتمر محافظة الشرقية والذي سيعقد بمدينة الزقازيق، السبت، 17 مايو، ثم مؤتمر محافظة البحيرة والذى سيعقد بمدينة دمنهور، الثلاثاء، 20 مايو.

وتابع: «كما ستعقد هذه المؤتمرات بمحافظات الصعيد في الأسبوع المقبل، والتي ستبدأ بمحافظة أسوان يوم الأحد 18 مايو ، ومحافظة المنيا الأربعاء 21 مايو ، ثم محافظة سوهاج الجمعة 23 مايو».