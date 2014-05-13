بان كي مون يدعو لإنشاء محكمة خاصة في جنوب السودان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الإثنين، إلى إنشاء محكمة خاصة «بمشاركة دولية» للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في جنوب السودان بعد أن وجد تقرير للأمم المتحدة صدر الأسبوع الماضي أن العنف الذي ارتكب من قبل جميع الأطراف قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقال بان كي مون: «لقد طلبت من مجلس الأمن النظر في إنشاء محكمة مختلطة أو دولية .. لقد وجدنا أن هناك جرائم ضد الإنسانية من كلا الجانبين .. يجب أن يحاسب الجناة لأن هذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وجاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة بينما كان يطلع مجلس الأمن الدولي على زيارته الأخيرة إلى البلاد والتي أدت، جنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى توقيع اتفاق سلام يوم الجمعة بين رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار.

ورحب بان كي مون بالاتفاق الذي دعا إلى وضع حد للأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد التي يعصف بها العنف منذ منتصف ديسمبر عندما تحول الصراع على السلطة بين كير ومشار إلى أعمال عنف.

ووجد تقرير للأمم المتحدة صدر الأسبوع الماضي أن هناك انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني قد ارتكبت من قبل الجانبين والتي ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية.