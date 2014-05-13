استجابة لبرنامج المشير.. "مؤيدى السيسى" تنير قرية باللمبات الموفرة

قررت جبهة "مؤيدى السيسى" الحملة الرئاسية الشعبية للمشير عبد الفتاح السيسى، التبرع بإنارة قرية مصرية بالكامل بمحافظة المنوفية، بلمبات اليد الموفرة مساهمة من الجبهة فى أول استجابة حقيقية لبرنامج المشير.

وقال بشير حمد أمين عام الجبهة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن الجبهة قررت تغيير طريقة دعم المشير من الدعاية الانتخابية إلى الدعاية الإيجابية.

وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، "قررت أن أكون أول رجل أعمال يطبق طريقة المشير فى تقليل استهلاك الكهرباء"، مشيرًا إلى أن الجبهة ستعلن التفاصيل الكاملة لتنفيذ الفكرة خلال أيام، موجّهًا الدعوة إلى كل رجال الأعمال الشرفاء أن يتكفل كل منهم بإنارة قرية من قرى مصر بالكامل.

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