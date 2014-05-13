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حملة ضد غارات الطائرات «دون طيار» ردًا على حديث زوجة أوباما عن «فتيات نيجيريا»

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دشن نشطاء حملة مناهضة لغارات الطائرات بدون طيار الأمريكية، ردًا على انضمام زوجة الرئيس الأمريكي، ميشيل أوباما، الأسبوع الماضي لحملة المطالبة بالإفراج عن فتيات نيجيريا المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام المتشددة.

وندد مستخدمو «تويتر» عبر «هاشتاج» «WeCantBringBackOurDead#» بغارات الطائرات الأمريكية بدون طيار ومقتل الأبرياء بسببها في مناطق متفرقة حول العالم، حسبما ذكر موقع «BuzzDeed» الأمريكي.

واستبدل بعضهم كلمات كتبتها ميشيل أوباما على لافتة تطالب بالإفراج عن فتيات نيجيريا إلى كلمات تطالب بوقف هجمات الطائرات، وتقول إن زوجها باراك أوباما قتل أبرياء أكثر ممن قتلتهم جماعة بوكوحرام.

ووضعوا مكان اللافتة التي تحملها «ميشيل» صورًا لضحايا الغارات الأمريكية في باكستان.

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