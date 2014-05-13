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بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: حملة صباحي هتهاجم السيسي بضراروة الأيام المقبلة لأنهم “خسرانين”

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بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: حملة صباحي هتهاجم السيسي بضراروة الأيام المقبلة لأنهم “خسرانين” بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: حملة صباحي هتهاجم السيسي بضراروة الأيام المقبلة لأنهم “خسرانين”

توقع معتز بالله عبدالفتاح، الباحث السياسي أن تهاجم حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي المرشح المنافس عبدالفتاح وقال :”هنلاقي حملة حمدين بتهاجم بضراوة لأنه خسران، وهينزل بالرجالة بتوعه بقى”.

وأضاف عبدالفتاح في برنامجه “باختصار” على قناة “المحور” مساء أمس الاثنين: “وهنلاقي حملة السيسي بتقول نلم الموضوع لأن معانا ما يكفي لنجاحنا، ومش هنرد حرصًا على مرشحنا ” .

وتابع: “اللي في موقف ضعيف وحاسس مش معاه أغلبية كبيرة، والتوكيلات اللي اتعملت تؤكد على وجود فجوة كبيرة، هتلاقي حملة حمدين هيتجتهدوا كتكتيك انتخابي عمل هجوم ويذكر بكذا وكذا ماضي السيسي”.

وأكد مقدم برنامج “باختصار” تقديره لحمدين صباحي، وقال “مع تقديرنا واحترامنا للسيد حمدين صباحي، ولكني اتحدث من واقع استطلاعات رأي وتوكيلات قدمت للجنة العليا للانتخابات”.

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