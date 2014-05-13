قيادي بـ”النور” ينتقد سوء الإدارة المصرية ويمدح كفاءة الشعب الذهنية

انتقد أحمد خليل خيرالله، مساعد رئيس حزب النور السلفي، إدارة الدولة المصرية، وقال: “نحن الشعب الوحيد في العالم نتعلم طوال 16 عاما بدون عمل وفي النهاية نلتحق بدورة وبعدها نعمل”.

أضاف “خيرالله” في حوار لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء الاثنين، أننا لا نجيد الاستثمار في الناس ولا نجيد مواهبهم، رغم أن المصريين مشهورين بالكفاءة الذهنية.

وطالب القيادي بحزب النور الساعين لتحقيق أحلامهم بـ”أن يعرفوا أنهم هم المشروع الشخصي، ويكونوا عند ثقة دائما في أنفسهم مهما هاجمهم الناس”، مضيفا: “اصنعوا لأنفسكم تاريخا”.