نائب نقيب القراء: رفع الأذان الشيعى فتنة وقع فيها "الشاذلى" واعتذر عنها

قال الشيخ حلمى الجمل، نائب نقيب القراء المصريين، إن ما نُشِرَ للشيخ فرج الله الشاذلى عضو النقابة بشأن ظهوره مُعممًا فى مقطع فيديو بالعراق يؤذن بالأذان الشيعى المخالف لأذان أهل السنة والجماعة يعد فتنة غير مقصودة بعد اعترف الشيخ أنها ذلة لسان واستغفر الله عنها.

وأوضح الجمل خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم2"، أن كافة الأحاديث الصحيحة وضعت صيغة محددة فى 15 جملة لكيفية إقامة الرسول وأصحابه للأذان وأهل السنة والجماعة يسيرون على ذلك حتى اليوم وإلى يوم القيامة.

وأضاف أنه كان يجب على الشيخ الشاذلى أن يتخذ كافة وسائل الحيطة والحذر من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء، لافتًا إلى أن أغلب المؤذنين الذين سافروا إلى العراق وإيران أذنو الأذان الشيعى ويجب التحقيق معهم.

وتابع قائلاً: "وزير الأوقاف أمر بالتحقيق مع الشيخ الشاذلى للوقوف على الأسباب التى دعته للقيام بذلك".