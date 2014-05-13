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خالد عبد العزيز يناقش استضافة مصر لكأس العالم مع رئيس الخماسى الحديث

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خالد عبد العزيز يناقش استضافة مصر لكأس العالم مع رئيس الخماسى الحديث خالد عبد العزيز يناقش استضافة مصر لكأس العالم مع رئيس الخماسى الحديث

ناقش المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الاثنين، مع المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وممدوح الششتاوى مدير الاتحاد، الاستعدادات الخاصة ببحث طلب استضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث 2015/2016 والمؤهلة لأولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

وتناول اللقاء دعم وزارة الشباب والرياضة لاتحاد الخماسى الحديث من خلال إنشاء ميدان للرماية لاستخدامه فى مختلف البطولات العالمية والمحلية التى يتم تنظيمها على أرض مصر، فضلاً عن حاجة الاتحاد لميدان الرماية لإعدادهم وتدريبهم لرفع كفاءتهم واستعدادهم للمشاركة فى مختلف البطولات والمنافسات.

وبحث عبد العزيز مع العريان دعم الاتحاد لشراء الأدوات والاحتياجات الخاصة بالاتحاد لإعداد اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة فى مختلف البطولات، خاصة كأس العالم وأولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

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