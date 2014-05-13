مؤسس حملة مين بيحب مصر: استعنا بخبراء لتطوير العشوائيات

قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر إن الحملة استعانت بخبراء تطوير العشوائيات فى العالم للارتقاء بالمناطق المهمشة، بتقديمها لصناع القرار لتكون خطوة على طريق الحل الدائم لمشاكل الساكنين فى العشوائيات والقبور.

وأضاف حسان فى بيانٍ صحفى للحملة "معركتنا الأولى إخلاء العاصمة من العشش وسكان القبور والنظر لمصير ساكنيها لإفساح المجال لإقامة مشروعات اقتصادية، وأن العالم من حولنا خاض ويخوض تجارب ناجحة للقضاء على العشوائيات من منطلق إعادة التأهيل، ونجحت جميعها فى العاصمة الصينية بكين المكتظة بالسكان شرقا إلى المدينة الأولى فى البرازيل ريو دى جانيرو غربا، يمتلئ العالم بنماذج ناجحة فى القضاء على العشوائيات والارتقاء بساكنيها نحو آفاق الحياة الكريمة".

وأكد أن مثل هذه المشروعات يمكن أن تُطَبَّق فى مِصْر لتشابه الظروف لكن المشكلة تكمن فى غياب للعدالة الاجتماعية عن التخطيط للسكن على مدار عقود فى مصر، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى يعيش فيه 28 مليون نسمة فى العشوائيات هناك 5.8 مليون وحدة سكنية شاغرة لم تُستَخدَم من قبل.

وأشار إلى أن المناطق العشوائية تتركز فى 20 حياً داخل محافظة القاهرة هى؛ عين شمس، وغرب مدينة نصر، وشرق مدينة نصر، والمرج، والمطرية، والسلام، ومنشأة ناصر، والوايلى، والساحل، وشبرا، والزيتون، وحدائق القبة، والشرابية، وروض الفرج، والمعادى، وطرة، وحلوان، ودار السلام، والبساتين، والتبين، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ويوجد فى حلوان أكبر عدد من المناطق العشوائية أكثر من 15 منطقة.